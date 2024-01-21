Açık Lise sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya odaklandı. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde ilan edilmişti. İşte, Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...