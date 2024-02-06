Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav tarihleri
2023-2024 eğitim-öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. dönem kayıt süreci geride kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından başlatılan AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından şimdi de sınav takvimi merak konusu oldu. Peki, Açık Lise sınavları ne zaman?
MEB Açık Lisede eğitim hayatını sürdüren on binlerce öğrenci yeni dönemde eğitimlerine devam etmek adına kayıt yenileme işlemlerini tamamladı. Açık lise öğrencileri tarafından merakla sorgulanan AÖL sınav tarihleri, MEB tarafından yayımlanan 2023-24 sınav takvimi sonrasında belli oldu.