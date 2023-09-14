Açık liseye kimler geçebilir? Açık liseye geçiş başvurusu ne zaman? MEB 2023-2024 açık liseye geçiş şartları

KİMLER AÇIK LİSEYE BAŞVURABİLİR?

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.



Mete; sınıf tekrarına kalanların, ikamet değişikliği sebebiyle aynı tür okul bulamayanların, milli sporcuların ve en az üç yıl lisanslı şekilde yarışmalara katılan sporcuların açık liseye geçebileceğini söyledi.



Ayrıca, deprem bölgesindeki bazı il veya ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanların istemeleri durumunda açık liseye geçebileceği belirtildi.