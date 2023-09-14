Açık liseye kimler geçebilir? Açık liseye geçiş başvurusu ne zaman? MEB 2023-2024 açık liseye geçiş şartları
MEB açık liseye geçiş şartlarını ilan etti. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Peki, açık liseye geçiş şartları neler? Kimler açık liseye geçebilir?
Milli Eğitim Bakanlığı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacaklarının hükme bağlandığını açıkladı. İşte, açık liseye geçişler hakkında tüm bilgiler...