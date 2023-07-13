Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. Dönem sınav tarihi açıklandı. Daha önce yayınlanan takvimde sınavların Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağı ilan edilmişti. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL sınav süreci netlik kazandı. MEB'in açıklamasına göre; Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Online sınav ekranı öğrenciler için 13 gün boyunca açık kalacak. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav takvimi...