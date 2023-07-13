Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Lise 3. Dönem sınav tarihi açıklandı. Daha önce yayınlanan takvimde sınavların Temmuz ayında e-Sınav şeklinde yapılacağı ilan edilmişti. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu - 1


AÖL sınav süreci netlik kazandı. MEB'in açıklamasına göre; Açık Öğretim Lisesi sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Online sınav ekranı öğrenciler için 13 gün boyunca açık kalacak. İşte, Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu - 2

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem online sınavları normal öğrenciler için 28 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Açık Öğretim Lisesi 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları;

28 Temmuz 2023 saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu - 3

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV SÜRECİ

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin sınavları farklı tarihlerde organize edilecek.

Hükümlü öğrencilerin sınavları 18 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DAHA FAZLA GÖSTER