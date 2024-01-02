Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman? (2023-2024 MEB AÖL 2. dönem kayıt takvimi)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem kayıtları için tarih araştırmaları başladı. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 2023-2024 yılı 2. dönem kayıt tarihleri için gözlerini Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) çevirdi. Peki, açık lise 2. dönem kayıt tarihleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?
Açık lise (AÖL) 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan AÖL 2. dönem sınavları öncesinde, AÖL kayıt tarihleri merak ediliyor. Peki, 2023-2024 AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman?