Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri)

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan AÖL duyurusu sonrasında, sınav tarihleri ve ayrıntıları belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 1

AÖL 1. dönem sınav tarihleri, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?

EĞİTİM HABERLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 2

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 3

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri) - 4

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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