Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav tarihleri)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık liselerde eğitimlerine devam eden öğrenciler, AÖL sınavlarının hangi tarihte ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan AÖL duyurusu sonrasında, sınav tarihleri ve ayrıntıları belli oldu. Peki, 2023-2024 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
AÖL 1. dönem sınav tarihleri, lise eğitimini açıktan sürdüren öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 AÖL sınav takvimi sonrasında, 1. dönem sınavlarının yapılacağı tarih belli oldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman?