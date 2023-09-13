ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? Yılın son ALES oturumu başvuruları bekleniyor
ÖSYM Başkanlığınca yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın, 2023'deki son oturumu için geri sayım başladı. Akademik kariyer hedefindeki adayların katılım sağladığı sınavın başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2023-ALES/2) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından tüm gözler bu yılın son ALES oturumunun başvuru ve sınav tarihine çevrildi. İşte, 2023 ALES/3 oturumuna dair son bilgiler...