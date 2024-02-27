AÖF ara sınav takvimi 2024: AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.



Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.