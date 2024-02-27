AÖF ara sınav takvimi 2024: AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri vize sınavları Mart ayında öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek. Farklı oturumlar halinde yapılacak olan açıköğretim sınavı giriş yerleri Anadou Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden açıklanacak. Peki, AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2023-2024 bahar dönemi ara sınav tarihleri öğrencilerin gündemine yer alıyor. Sınav hazırlıklarına başlayan yüz binlerce kişi, bir yandan da AÖf sınav tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. İşte, 2023-2024 AÖF vize sınav tarihleri...