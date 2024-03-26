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AÖF Bahar Dönemi Vize Sonuçları: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından oturum sonuçları adaylarca merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar Dönemi Vize Sonuçları: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

AÖF bahar dönemi vize oturumları sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınav 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçlarına dair en son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF Bahar Dönemi Vize Sonuçları: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanacak.

Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF Bahar Dönemi Vize Sonuçları: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

AÖF SINAV CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANIR?

2023-2024 AÖF bahar dönemi ara sınav soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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