AÖF Bahar Dönemi Vize Sonuçları: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından oturum sonuçları adaylarca merak ediliyor. AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF bahar dönemi vize oturumları sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınav 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi. AÖF sınav sonuçlarına dair en son bilgiler...