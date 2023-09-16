AÖF ders seçimi ne zaman? 2023-2024 eğitim yılı açıköğretim ders kayıtları

AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?





Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi şu şekilde:



İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi



ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma



ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi



Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.



Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma



Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi



Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi