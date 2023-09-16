AÖF ders seçimi ne zaman? 2023-2024 eğitim yılı açıköğretim ders kayıtları
Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri kayıt yenileme tarihleri ve ders seçimi için geri sayım başladı. Binlerce AÖF öğrencisi belirlenen tarihler içerisinde kayıt yenileme ve ders seçimi işlemini gerçekleştirebilecek. Peki, AÖF ders seçimi ne zaman?
2023-2024 eğitim yılı AÖF kayıt yenileme işlemi ile birlikte ders seçme aşamasına dahil olacak olan öğrenciler, AÖF kayıt takvimini sorguluyor. AÖF kayıt yenileme işleminin ardından ders seçimleri başlayacak. İşte, açıköğretim ders kayıtlarında son bilgiler...