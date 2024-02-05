AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Güz dönemi final sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler kayıt tarihleri ile ders ekleme takvimini sorguluyor. Peki, Açıköğretim kayıt yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri için araştırmalar başladı. Güz dönemi final sınavlarının da geride kalması ile öğrenciler yeni dönem kayıtlarına odaklandı. İşte, bahar dönemi AÖF kayıtlarında son bilgiler...