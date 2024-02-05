AÖF ders seçimi ne zaman? AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek.



Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacak.