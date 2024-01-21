AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum - 1

AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının sonuçları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum - 2

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Yarıyılı Ara Sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum - 3

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Final sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde paylaşılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum - 4

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖF sınav soruları ve cevapları için tarih bilgisi verilmedi. Ancak güz dönemi final soruları ve cevap anahtarlarının 1 hafta içerisinde paylaşılması ön görülüyor.

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