AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan açıköğretim öğrencileri şimdi sonuç ilan tarihine odaklandı. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının sonuçları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor.