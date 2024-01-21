AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sınav sonuçlarında son durum

AÖF final sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı AÖF güz dönemi final sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF final sınavlarının sonuçları için bekleyişe başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan duyurular takip ediliyor.