AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler de şimdiden sınav giriş belgelerine odaklandı. Tüm gözler sınav giriş yerlerinin de belli olacağı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihte. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi - 1

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak organize edilecek. AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabilecek. İşte, 2023 AÖF vize sınavlarına dair bilgiler...

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AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi - 2

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.


AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi - 3

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA 

AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabilecek.

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi - 4

Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

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