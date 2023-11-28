AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2023 AÖF vize sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi vize sınavları 09-10 Aralık 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler de şimdiden sınav giriş belgelerine odaklandı. Tüm gözler sınav giriş yerlerinin de belli olacağı sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihte. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Güz Dönemi sınavları 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde 3 oturum olarak organize edilecek. AÖF sınav giriş belgesi anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonundan sorgulanabilecek. İşte, 2023 AÖF vize sınavlarına dair bilgiler...