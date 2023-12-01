AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF sınavları öncesinde, sınava girecek olan binlerce öğrenci, Anadolu Üniversite tarafından sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyordu. AÖF sınav giriş yerleri 1 Aralık 2023 tarihinde açıklandı. 2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2023 AÖF 1. dönem sınav giriş yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla sınav yerlerinin açıklandığı bilgisini verdi.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) yayımladığı duyuruda; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı! Belgenize aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz. " ifadelerini kullandı.

SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi sınav takvimine göre vize sınavları 9-10 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.


AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

BAHAR DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?

Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

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