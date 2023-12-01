AÖF sınav giriş yerleri açıklandı (2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgesi sorgulama)
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 1. dönem sınavları için geri sayım başladı. 9-10 Aralık tarihlerinde yüz yüze yapılacak olan AÖF sınavları öncesinde, sınava girecek olan binlerce öğrenci, Anadolu Üniversite tarafından sınav giriş belgelerinin duyurulmasını bekliyordu. AÖF sınav giriş yerleri 1 Aralık 2023 tarihinde açıklandı. 2023 AÖF 1. dönem sınav giriş belgeleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden görüntülenebilecek.
2023 AÖF 1. dönem sınav giriş yerleri sınav tarihine kısa bir süre kala gündeme gelmişti. Anadolu Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruyla sınav yerlerinin açıklandığı bilgisini verdi.