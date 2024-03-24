AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuçları
AÖF bahar dönemi vize oturumları sona erdi. AÖF bahar dönemi ara sınav 23 Mart Cumartesi saat 09.30, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 14.00 ve 24 Mart 2024 Pazar saat 15.00'te olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi. Peki, AÖF bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi (AÖF) Bahar Dönemi vize sınavlarının ardından oturum sonuçları adaylarca merak ediliyor. AÖF sınav sonuçlarına dair en son bilgiler...