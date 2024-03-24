AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi vize sonuçları

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınavlarının sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.



AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanacak.



Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.



AÖF ara sınav sonuçlarının 7 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.