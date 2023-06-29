AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ HANGİ BANKALARA ÖDENECEK?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;



• Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

• İnternet Bankacılığı ile Ödeme

• ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

• Mobil Bankacılık ile Ödeme



Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 07 Temmuz 2023 tarihinde saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecektir.



07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.