AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu kayıtlarının ne zaman ve nasıl yapılacağı, başarısız oldukları dersler için Anadolu Üniversitesi'nin yaz okuluna gidecek öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 2023 AÖF yaz okulu kayıtları için tarihler belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2023 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?
2023 AÖF yaz okulu kayıt işlemleri için tarih araştırmaları sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru sonrasında, 2023 AÖF yaz okulu kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapılacağı belirlendi. İşte ayrıntılar.