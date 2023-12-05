AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman?
Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Sınavlara kısa bir dönem kala şimdi ise sınav giriş belgeleri açık liselilerin gündeminde yer alıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgelerine ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?
Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Söz konusu oturumlara katılım sağlayacak adaylar, sınavlara hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Açık Lise 1. dönem sınavları hakkında bilgiler...