AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde üç oturumda tamamlanacak. Sınavlara kısa bir dönem kala şimdi ise sınav giriş belgeleri açık liselilerin gündeminde yer alıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı sınav giriş belgelerine ilişkin açıklama yapmıştı. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak?

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? - 1

Açıköğretim Lisesi (AÖL)'de 1. dönem sınavlarına kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Söz konusu oturumlara katılım sağlayacak adaylar, sınavlara hazırlanırken bir yandan da sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, Açık Lise 1. dönem sınavları hakkında bilgiler...

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AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? - 2

AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık öğretim lisesi sınavları:

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da. yapılacak.

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Açık Lise 1. dönem sınavları ne zaman? - 3

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile AÖL resmi internet sayfasından sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihine kısa bir süre kala sınav giriş belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada;

"Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren T.C. Kimlik veya Öğrenci Numarası ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden giriş yaparak alabileceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için sınav tarihinden önce Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek fotoğrafını bilgi yönetim sistemine yükletmesi gerekmektedir." denildi.

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