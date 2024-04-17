AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı)
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. Merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Açık lise olarak da adlandırılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar, öğrenci girişi yapılarak görüntülenebilecek. İşte 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası.