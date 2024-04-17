AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı)

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları için gözler MEB'den gelecek sonuç duyurusuna çevrilmişti. Merakla beklenen AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. 16-17 Mart tarihlerinde tamamlanan AÖL sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan sonuç sorgulama ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 1

Açık lise olarak da adlandırılan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın AÖL ekranı üzerinden açıklanan sonuçlar, öğrenci girişi yapılarak görüntülenebilecek. İşte 2023-2024 AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama sayfası.

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 2

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya göre, 2023-2024 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. dönem sınav sonuçları açıklandı.

Adaylar, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, MEB'in Açık öğretim liseleri için paylaştığı https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ekranı üzerinden sınav sonuçları sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN 

AÖL sınav sonuçları açıklandı (2024 MEB AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı) - 4

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

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