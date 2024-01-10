AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya odaklandı. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...