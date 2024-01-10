AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 23-24 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya odaklandı. Açık Öğretim Lisesi sınavı soru ve cevapları 27 Aralık tarihinde ilan edilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor - 1

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. Dönem sınav sınavları 3 oturum halinde 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi ise sonuç tarihine odaklandı. İşte, Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor - 2

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığı takvimle sonuç bilgisini verdi.

Buna göre; Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları, 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor - 3

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.

Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER