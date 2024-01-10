AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Lise 1. dönem sınav sonuçları bekleniyor

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçları aolweb.meb.gov.tr adresinden yapılacak.. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuç sorgulayabilecek.



Adaylar öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgisini görüntüleyebilecek.