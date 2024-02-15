Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu
Geçtiğimiz yıllarda başlayan ara tatil uygulamasının kalkabileceği ya da kısaltılabileceği bir süredir konuşuluyordu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı konusunda bu yılki uygulamadan sonra bir değerlendirme yapabileceklerini bildirmişti. Ara tatil uygulamasına ilişkin ilk ayrıntılar belli oldu. Peki, ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketi erişime açmıştı.Öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer almıştı.