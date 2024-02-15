Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu

Geçtiğimiz yıllarda başlayan ara tatil uygulamasının kalkabileceği ya da kısaltılabileceği bir süredir konuşuluyordu. Milli Eğitim Bakanı Tekin, ara tatil uygulamasına ilişkin bir düzenleme olup olmayacağı konusunda bu yılki uygulamadan sonra bir değerlendirme yapabileceklerini bildirmişti. Ara tatil uygulamasına ilişkin ilk ayrıntılar belli oldu. Peki, ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı?

Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu - 1

Milli Eğitim Bakanlığı, yılın ilk ara tatilinin sona ermesi ardından öğrenci ve veliler tarafından değerlendirilmek üzere ara tatil anketi erişime açmıştı.Öğrenci ve velilerin Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden katılabildikleri ankette, kasım ara tatilin değerlendirilmesine yönelik sorular yer almıştı.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu - 2

ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Okullardaki tatillerin uygulamasıyla ile ilgili bir takım kararlar alındı. Alınan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.

Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu - 3

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. Düzenlemeyle 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.

Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu - 4

Türkiye'de eğitim-öğretim iş günü birinci dönem 90, ikinci dönem de 90 olmak üzere toplam 180 gün. Eğitim iş günü resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılarak hesaplanıyor. Öğrenciler bir eğitim-öğretim dönemi içinde toplam 180 gün okula gidiyor.

Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu - 5

YAZ TATİLİ KISALTILACAK

Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.

Türkiye'de yaz tatili süresi ara tatil uygulamasından önce 13 haftaydı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren bu süre 11 haftaya indi. Ancak diğer ülkelerle kıyaslandığında bu süre hâlâ oldukça uzun.

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