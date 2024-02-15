Ara tatil kalkacak mı, yaz tatili süresi kısalacak mı? MEB'in kararı belli oldu

ARA TATİL UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Okullardaki tatillerin uygulamasıyla ile ilgili bir takım kararlar alındı. Alınan karara göre, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller uygulanmaya devam edecek.



