Ara tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı. Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ardından gözler ara tatil tarihlerine çevrildi. Peki, ara tatil ne zaman? 2023-2024 ara tatil tarihleri...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Takvim doğrultusunda 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül'de başladı.