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Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)

Ara tatil tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşecek. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan tatil takvimini sorguluyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl iki kez ara tatil ve yapan öğrenciler, ilk ara tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 2

İLK ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 3

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 4

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi) - 5

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

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