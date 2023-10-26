Ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek? (2023-2024 MEB ara tatil takvimi)
Ara tatil tarihi, milyonlarca öğrenci tarafından araştırılan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili kasım ayında gerçekleşecek. Yoğun ders ve sınav temposundan uzaklaşmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan tatil takvimini sorguluyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl iki kez ara tatil ve yapan öğrenciler, ilk ara tatilin başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?