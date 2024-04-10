Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi)
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yılın ikinci ara tatili 5 Nisan 2024 tarihinde başladı. Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin süresini merak eden öğrencler ve veliler, tatil takvimini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in 2023-2024 takvimine göre ara tatil tarihleri...
Öğrenciler her yıl ara tatil ve yaz tatiline ek olarak iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında karşıladı.