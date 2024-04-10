Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yılın ikinci ara tatili 5 Nisan 2024 tarihinde başladı. Ramazan Bayramı'na denk gelen ara tatilin süresini merak eden öğrencler ve veliler, tatil takvimini araştırıyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? İşte MEB'in 2023-2024 takvimine göre ara tatil tarihleri...

Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 1

Öğrenciler her yıl ara tatil ve yaz tatiline ek olarak iki kez ara tatil yapıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini ocak ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci ara tatilini ise nisan ayında karşıladı.

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Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 2

ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan tatil takvimine göre; ara tatil 6-14 Nisan tarihlerinde uygulanacak.

Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 3

6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan Pazar günleri de takvime eklendiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 4

ÖĞRENCİLER İÇİN ARA TATİL ETKİNLİK TAKVİMİ HAZIRLANDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, evde aile ile geçirilen zamanın niteliğinin artırılması, çocuklara zenginleştirilmiş bir çevre sunulması amacıyla okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Ara Tatil Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Hazırlanan etkinlik kitabı, 6-14 Nisan tarihlerini kapsayan ara tatilde, çocukların okul ile ev arasındaki devamlılığı destekleyerek bilgi, beceri ve tutumların kalıcılığının sağlanması için tamamı özgün etkinliklerden oluşuyor.

Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 5

Bu kapsamda "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi"nde; çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "Doğada Bir Gün", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "Aile Zamanı" ve çocukların okulda öğrendiklerini evde pekiştirmesine fırsat sağlamak için "Günün etkinliği" başlıklarına yer verildi.

İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "7'den 70'e İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda Ramazan Bayramı ile ilgili değerlere yer verildi. Öğrenciler için eğlenirken öğreten çeşitli etkinlikler hazırlandı.

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan "7'den 70'e Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda ise derslere yönelik etkinliklere yer verildi, deneyler hazırlandı, milli ve manevi değerler gözetildi.

Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi) - 6

Etkinliklerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından dijital ortamda ve basıma hazır şekilde hazırlanan kitapta EBA'da yer alan içeriklere yönlendirmeler yapılarak dijital oyun bağlantılarına yer verildi. Ara tatil sürecinin Ramazan Bayramını da kapsamı nedeniyle arife gününden başlayarak millî ve manevi değerleri önceleyen bir süreç tasarlandı.

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