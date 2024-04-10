Ara tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılacak? (MEB takvimi)

Bu kapsamda "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatil Takvimi"nde; çocukların aileleri ile doğada zaman geçirmesi için "Doğada Bir Gün", ailece evde yapılacak bir etkinlik veya bir oyunun yer aldığı "Aile Zamanı" ve çocukların okulda öğrendiklerini evde pekiştirmesine fırsat sağlamak için "Günün etkinliği" başlıklarına yer verildi.



İlkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan "7'den 70'e İlkokul Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda Ramazan Bayramı ile ilgili değerlere yer verildi. Öğrenciler için eğlenirken öğreten çeşitli etkinlikler hazırlandı.



Ortaokul öğrencileri için hazırlanan "7'den 70'e Ara Tatil Etkinlik Kitabı"nda ise derslere yönelik etkinliklere yer verildi, deneyler hazırlandı, milli ve manevi değerler gözetildi.



