Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Okulların ne zaman tatil olacağı, kasım ara tatilinin gelmesini bekleyen milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?