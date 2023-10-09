Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)
Ara tatilin ne zaman başlayacağı, kasım ayına kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav takviminde bunalan öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini bekliyor. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?
Okulların ne zaman tatil olacağı, kasım ara tatilinin gelmesini bekleyen milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?