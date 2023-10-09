Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi)

Ara tatilin ne zaman başlayacağı, kasım ayına kısa bir zaman kala yüz binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Yoğun ders ve sınav takviminde bunalan öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini bekliyor. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 1

Okulların ne zaman tatil olacağı, kasım ara tatilinin gelmesini bekleyen milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 yılı çalışma takvimi sonrasında, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 2

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 3

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? (2023-2024 MEB tatil takvimi) - 5

2024-2025 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

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