Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde
Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci tatili için geri sayımını sürdürüyor. Takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin 2. ara tatilini nisan ayında yapacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak, tatil süreci uzayacak mı? İşte ara tatil takviminin ayrıntıları...
MEB'e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrenci ve görev yapan 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.