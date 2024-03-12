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Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde

Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapan öğrenciler, yılın ikinci tatili için geri sayımını sürdürüyor. Takvime göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin 2. ara tatilini nisan ayında yapacak. Peki, ara tatil ne zaman başlayacak, tatil süreci uzayacak mı? İşte ara tatil takviminin ayrıntıları...

Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde - 1

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 19 milyon öğrenci ve görev yapan 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 11 Eylül 2023'te dersbaşı yaptı.

EĞİTİM HABERLERİ

Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde - 2

İKİNCİ ARA TATİL NİSAN AYINDA

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, yılın 2. ara tatiline ise nisan ayında çıkacak.

Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde - 3

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde - 4

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?

Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor.

Ara tatil uzayacak mı? Bayram ve ara tatil birleşecek mi? Gözler ara tatil takviminde - 5

Milli Eğitim Bakanlığının takvimde bir değişikliğe gitmemesi durumunda öğrenciler, ikinci ara tatilde 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

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