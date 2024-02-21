ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavları geride kaldı. Bahar dönemi öncesi alttan ders bırakmak istemeyen açıköğretim öğrencileri bütünleme sınavının sonuçlarına odaklandı. Final sınavlarında istedikleri başarıyı elde edemeyenler için yapılan bütünleme sınavlarının sonuçları sorgulanıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavları geçen hafta sonu sona erdi. Lisans ve önlisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılımı ile yapılan güz dönemi ATA AÖF bütünleme sınavlarının ardından şimdi ise değerlendirme ve sonuçlar bekleniyor.