ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.



ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.