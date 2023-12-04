ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor
ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki sona eren oturumların ardından şimdi değerlendirme işlemleri başladı. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı sonrası sonuç araştırmaları hız kazandı. ATA-AÖF tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde ara sınavlar tamamlandı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, ATA AÖF güz dönemi vize sonuçlarında son durum...