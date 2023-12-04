ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor

ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki sona eren oturumların ardından şimdi değerlendirme işlemleri başladı. Değerlendirme işlemi tamamlandıktan sonra öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçlarını öğrenci otomasyonu üzerinden şifreleri ile görüntüleyebilecek. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor - 1

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı sonrası sonuç araştırmaları hız kazandı. ATA-AÖF tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde ara sınavlar tamamlandı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. İşte, ATA AÖF güz dönemi vize sonuçlarında son durum...

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ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor - 2

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ATA-AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF vize sonuçları bekleniyor - 3

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.

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