ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?
2023 YKS kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav takvimi...