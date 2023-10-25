ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi

ATA AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF ara sınavları geçen yıl yüz yüze yapılmıştı. Yaz okulu sınavları da aynı şekilde gerçekleşmişti.



2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavlarına dair ise bu yönde bir bilgi yok.



Resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.