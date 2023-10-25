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ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavları için geri sayım başladı. Üniversite öğrenimlerini açıktan tamamlayacak olan adaylar kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgileri araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak?

ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi - 1

2023 YKS kapsamında Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) kayıt işlemlerini yaptıran öğrencilerin gözü sınav tarihlerine çevrildi. Öte yandan halen ara sınıflarda ATA AÖF'de eğitim alan öğrenciler de vize sınav takvimine odaklandı. İşte, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınav takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi - 2

GÜZ DÖNEMİ ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre; ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi - 3

Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

ATA AÖF vize sınavları ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi sınav takvimi - 4

ATA AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF ara sınavları geçen yıl yüz yüze yapılmıştı. Yaz okulu sınavları da aynı şekilde gerçekleşmişti.

2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavlarına dair ise bu yönde bir bilgi yok.

Resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

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