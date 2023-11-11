AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları 11 Kasım itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavdan alacakları notları merak eden ööğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?

AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumda tamamlanacak. İlk oturumların sona ermesi ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarih merak edildi.

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 2

SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AUZEF sınav soruları ve cevap anahtarlarının 12 Kasım'daki son oturumun ardından aynı gün ya da en geç önümüzdeki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AUZEF sınav sonuçları için tarih bilgisi verilmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak? - 4

DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınavları ise 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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