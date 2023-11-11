AUZEF ara sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ara sınavları 11 Kasım itibariyle başladı. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavdan alacakları notları merak eden ööğrenciler, soru - cevap duyurusunu bekliyor. Peki, AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavları 11-12 Kasım tarihlerinde 3 oturumda tamamlanacak. İlk oturumların sona ermesi ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarih merak edildi.