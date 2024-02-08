AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yakın zaman önce sınav giriş belgelerinin yayınlanması ile öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Dönem sonu sınavlarından istedikleri puanları alamayıp harf notlarıyla dersten geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına katılım gösterecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sona ermek üzere. 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları için artık son günler. Öte yandan sınav giriş belgeleri de yayımlandı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 2

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonra uygulanacak olan oturumlar saat 14.00'de başlayacak. 

AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - 3

BÜTÜNLEME SINAVININ DEĞERLENDİRMEYE ETKİSİ

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)

Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

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