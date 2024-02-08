AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sona ermek üzere. 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları için artık son günler. Öte yandan sınav giriş belgeleri de yayımlandı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.