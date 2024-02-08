AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yakın zaman önce sınav giriş belgelerinin yayınlanması ile öğrencilerin araştırmaları hız kazandı. Dönem sonu sınavlarından istedikleri puanları alamayıp harf notlarıyla dersten geçemeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına katılım gösterecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım sona ermek üzere. 2023-2024 akademik yılı güz dönemi bütünleme sınavları için artık son günler. Öte yandan sınav giriş belgeleri de yayımlandı. Giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor.