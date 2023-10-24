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AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2023-2024 eğitim yılı güz dönemi vize (ara) sınavları için bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman?

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu - 1

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları kasım ayında organize edilecek. Sınava dair hazırlıklarını sürdüren açıköğretim öğrencileri bir yandan da oturum tarihleri ve sınavlara dair diğer ayrıntıları sorguluyor. İşte, AUZEF vize sınav tarihleri...

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AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu - 2

AUZEF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Akademik takvime göre AUZEF Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023 tarihlerinde,

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek.

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu - 3

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF Ara Dönem (Vize) sınav giriş belgelerinin kasım ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresi ile web sayfası (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden AUZEF vize sınavı giriş belgeleri yayımlanacak.

Adaylar, "https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/" adresinden sınav giriş belgelerine erişebilirler.

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