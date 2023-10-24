AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi ara sınav tarihleri belli oldu

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınavları kasım ayında organize edilecek. Sınava dair hazırlıklarını sürdüren açıköğretim öğrencileri bir yandan da oturum tarihleri ve sınavlara dair diğer ayrıntıları sorguluyor. İşte, AUZEF vize sınav tarihleri...