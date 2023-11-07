AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2023-2024 AUZEF güz dönemi vize sınavları, yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecek. Ara sınavlar Kasım ayında final sınavları ise Aralık'ta yapılacak. Öte yandan AUZEF sınav yerleri de belli oldu. İşte, AUZEF vize sınavları hakkında bilgiler...