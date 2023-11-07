AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) güz dönemi ara sınav için araştırmalar yoğunlaştı. Söz konusu kurumda açıktan üniversite eğitimi alan adaylar, vize sınavlarının tarihi ve uygulama şekline odaklandı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 1

2023-2024 AUZEF güz dönemi vize sınavları, yüz yüze olarak okul ortamında gerçekleştirilecek. Ara sınavlar Kasım ayında final sınavları ise Aralık'ta yapılacak. Öte yandan AUZEF sınav yerleri de belli oldu. İşte, AUZEF vize sınavları hakkında bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 2

AUZEF VİZELERİ NE ZAMAN? (AUZEF SINAV TAKVİMİ)

Ara Dönem (Vize) Sınavları 11 Kasım - 12 Kasım 2023

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 23 Aralık - 24 Aralık 2023

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 03 Şubat -04 Şubat 2024

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 3

AUZEF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI (AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA)

11-12 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan ara sınava (vize) ait, sınav giriş belgeleri yayınlandı.

Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz.

AUZEF vize sınavları ne zaman? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? - 4

Sınav giriş belgeleri AKSİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilecek. Şifresini unutan adaylar e-Devlet giriş seçeneğini kullanabilirler.

AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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