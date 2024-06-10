AYT sınavındaki pizza sorusu sosyal medyayı salladı: Pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?
Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavındaki pizza sorusu, sosyal medyada sınava katılan öğrencilerin gündeminde yer aldı. 2024 YKS'nin ikinci oturumu olan AYT sınavı dün yapıldı. Sınavdan çıkan öğrenciler ise pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunu sorgulamaya başladı. Matematik soruları arasında yer alan bu soru sosyal medyada oldukça tartışıldı. Peki, pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumlarından AYT sınavında çıkan pizza sorusu öğrenciler tarafından çok konuşuldu. Toplam 2 milyon 19 bin 709 adayın başvurduğu AYT'de yer alan bir matematik sorusu damga vurdu. "Pizza diliminin kenarlarını yemeyen Ayşe" sorusu, öğrencileri sınavda oldukça zorladı. Peki, pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe sorusunun cevabı nedir?