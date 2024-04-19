BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak?

BİLSEM bön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bireysel değerlendirmelere çevrildi. Takvime göre, bireysel değerlendirmeler mayıs ayında yapılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak?

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirmelerinin tamamlanması ardından bireysel değerlendirme tarihleri gündeme geldi.

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BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? - 2

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? - 3

BİLSE BİREYSEL DEĞERLENDİRMELERİ NE ZAMAN?

2024 BİLSEM takvimine göre bireysel değerlendirme randevuları 6-10 Mayıs tarihleri arasında oluşturulacak. Bireysel değerlendirme uygulamaları ise 26 Mayıs-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak? - 4

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

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