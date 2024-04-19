BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak?
BİLSEM bön değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bireysel değerlendirmelere çevrildi. Takvime göre, bireysel değerlendirmeler mayıs ayında yapılacak. Peki, BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirmelerinin tamamlanması ardından bireysel değerlendirme tarihleri gündeme geldi.