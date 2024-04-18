BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları ilan edildi. Yapılan açıklamada; "Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir." denildi. Sınava giren öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Aday gösterilen resim ve müzik yeteneği için başvuran öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınacak.