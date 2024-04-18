BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, yapılan Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları ilan edildi. Yapılan açıklamada; "Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir." denildi. Sınava giren öğrenciler, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 1

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2023-2024 eğitim öğretim yılında özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı BİLSEM sınavlarına öğrenci yönlendirme süreci devam ediyor. MEB'in (Milli Eğitim Bakanlığı) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ön değerlendirme sonuçları açıklandı. Aday gösterilen resim ve müzik yeteneği için başvuran öğrenciler bireysel değerlendirmeye alınacak.

EĞİTİM HABERLERİ

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 2

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.  Yıllık uygulama takvimine göre BİLSEM bireysel değerlendirmeleri 26 Mayıs - 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.


BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUCU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 3

BİLSEM SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Sayın Velilerimiz,

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında "Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır."  ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise ‘"Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır." ifadesi yer alacaktır.

AÇIKLAMA

2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre belirlenen alt sınır doğru sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir." denildi.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 4

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra bireysel değerlendirme süreci başlayacak.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 5

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.

BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı - 6

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

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