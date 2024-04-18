BİLSEM sınav sonuçları açıklandı: MEB BİLSEM ön değerlendirme sınav sonucu sorgulama ekranı

BİLSEM SONUÇ DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Sayın Velilerimiz,



Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde yapılan ön değerlendirme uygulaması öğrenilmiş bilgileri ölçmeye yönelik bir süreç olmadığı için sonucunda başarı veya başarısızlık durumu söz konusu değildir. Bu sürece dâhil olan öğrencilerimizin olumsuz etkilenmemesi için ön değerlendirme aşamasından bireysel değerlendirme aşamasına geçecek öğrencilerin sonuç ekranında "Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulacaktır." ifadesi, bireysel değerlendirme aşamasına girmeyecek öğrencilerimiz için ise ‘"Bireysel değerlendirme randevunuz oluşturulmayacaktır." ifadesi yer alacaktır.



AÇIKLAMA



2023-2024 eğitim öğretim yılı bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine aday gösterilen 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik ön değerlendirme uygulamaları 10 Şubat-14 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre belirlenen alt sınır doğru sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerimizin bireysel değerlendirme randevuları 15 Mayıs 2024 tarihinde duyurulacak olup bu tarihten itibaren bireysel değerlendirme giriş belgeleri öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerinden alınabilecektir." denildi.