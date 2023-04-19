BİLSEM sonuçları açıklandı: Ön değerlendirme sonuçları nasıl sorgulanır? (2023 MEB BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı)

2023 BİLSEM sonuçları için heyecan dolu bekleyiş sona erdi ve sonuçlar açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan öğrenci yetenek değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından adaylar sonuçlarını MEB üzerinden görüntülemeye başladı. İşte 2023 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 BİLSEM takvimiyle birlikte, BİLSEM sonuçları bugün açıklandı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre, ön değerlendirmede genel zihinsel yetenek alanı için "Zihinsel Performans Değerlendirme Testi", resim yetenek alanı için "Görsel Algı Testi", müzik yetenek alanı için "Müzikal Yatkınlık Testi" uygulandı.
Ön değerlendirme uygulamalarında belirlenen baraj puanını geçerek, bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrenciler, 9 Mayıs'tan itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler.
Bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı yapılacak şekilde planlanarak 15 Mayıs'ta başlayacak.
Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlerine başlayacak.
Deprem bölgesinde bulunan ve deprem bölgesinden başka illere nakil giden ve randevusu 6 Şubat'tan sonra olan öğrencilerin genel zihinsel yetenek alanı ön değerlendirme, 6 Mayıs-18 Haziran arasında, resim ve müzik yetenek alanı ön değerlendirme ise 8-12 Mayıs'ta yapılacak.
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
05-09 Aralık 2022 İl tanılama sınav komisyonlarının oluşturulması
12-16 Aralık 2022 Bilgilendirme toplantılarının yapılması
19-30 Aralık 2022 Gözlem formlarının doldurulması
02-06 Ocak 2023 Ön değerlendirme randevularının oluşturulması
10 Ocak 2023 Ön değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Ocak 2023-09 Nisan 2023 Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
15 Mayıs 2023 28 Temmuz 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
04 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
07-11 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14-18 Ağustos 2023 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
14-31 Ağustos 2023 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi