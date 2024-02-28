Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak?

İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak.



Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor.



İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.