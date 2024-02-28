Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak?

2023-2024 eğitim yılının yarıyıl tatili sonrası ikinci döneme başlayan milyonlarca öğrenci, ikinci ara tatil dönemini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini sorgulayan öğrenciler, ara tatille beraber okulların kapanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak? - 1

Kasım ayındaki dönemin ilk ara tatilini ve 15 tatili geride bırakan öğrenciler, şimdi ikinci dönem içinde yapılacak olan nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Öte yandan sosyal medyada ara tatilin kaldırılacağına yönelik söylentiler de arttı. İşte ara tatil tarihi ve ara tatilin akıbeti hakkında son durum...

EĞİTİM HABERLERİ

Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak? - 2

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başladı ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak? - 3

İKİNCİ ARA TATİL YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı takvimine göre 8-12 Nisan 2024'te ikinci ara tatil olacak.

Bilindiği üzere 2024 yılında ikinci ara tatil nisan ayında yapılacak. Ara tatilin olduğu hafta da Ramazan Bayramı’nın kutlandığı haftaya denk geliyor. Bu sebeple de ara tatilin iptal edilme ihtimali bulunuyor.

İkinci ara tatilin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını söyleyen Bakan Tekin, "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor." dedi.

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