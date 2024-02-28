Bir haftalık tatil ne zaman? 2. ara tatil yapılacak mı, iptal mi olacak?
2023-2024 eğitim yılının yarıyıl tatili sonrası ikinci döneme başlayan milyonlarca öğrenci, ikinci ara tatil dönemini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini sorgulayan öğrenciler, ara tatille beraber okulların kapanacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?
Kasım ayındaki dönemin ilk ara tatilini ve 15 tatili geride bırakan öğrenciler, şimdi ikinci dönem içinde yapılacak olan nisan ara tatilinin başlayacağı tarihi sorguluyor. Öte yandan sosyal medyada ara tatilin kaldırılacağına yönelik söylentiler de arttı. İşte ara tatil tarihi ve ara tatilin akıbeti hakkında son durum...