Borç düzenlemesi ardından gündeme geldi: KYK borç faizleri silindi mi? E devlet borç yapılandırması nasıl yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığını açıkladı.Yapılan yasal düzenlemeden kredi almaya başlayacak, hali hazırda kredi alan ve kredilerinde geri ödeme dönemine geçen herkesin faydalanacağına dikkati çeken Kasapoğlu, "1 milyon 392 bin 629 gencimizin ödenmemiş veya ödenecek taksitlerindeki endeks tutarı kaldırıldı. Böylece toplamda 27 milyar 15 milyon 455 bin 158 liralık bir yükü gençlerimizin omzundan almış olduk." ifadelerini kullandı.