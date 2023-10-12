Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi
Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs/kredi başvurularının ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman son?
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, 2024-2024 KYK burs başvurularına dair son bilgiler...