Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi başvuruları başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs/kredi başvurularının ne zaman sona ereceği ise merak konusu oldu. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman son?

Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi - 1

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için burs/kredi başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. İşte, 2024-2024 KYK burs başvurularına dair son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi - 2

BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

19 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar devam edecek olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek.

Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi - 3

KİMLER BURS/KREDİ BAŞVURUSU YAPABİLİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başvurunun detayları da paylaşıldı.

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları burs ve kredi başvurusunda bulunabilecek.

Burs başvuruları ne zaman bitecek? 2024-2024 KYK burs başvuru takvimi - 4

BAŞVURU YAPARKEN DİKKAT!

Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvuruda özel durum beyan eden öğrencilerin belge göndermesi gerekmezken, başvuru ekranında özel durum, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sevgi evlerinde tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olanlar ve milli sporcular ve benzeri bilgileri beyan eden öğrencilerin bilgileri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kontrol edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER