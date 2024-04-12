Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 2024 tarihi için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı?
Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.