Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS), 2024 tarihi için geri sayım sürüyor. Sınav için son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı?

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda - 1

Resmî ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin bursluluk hakkından faydalanabilmeleri için her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) gelecek yıl gerçekleştirileceği tarih belli oldu.

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda - 2

2024 İOKBS TARİHİ

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda - 3

80 SORU SORULACAK

Sınav, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kazanımlar kapsamında uygulanacak. Sınavda 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerine dörder seçenekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika süre verilecek. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine ise dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda - 4

İOKBS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden alınabilecek. Sınav, 21 Nisan 2024 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS (Bursluluk) sınav yerleri açıklandı mı? Gözler MEB duyurusunda - 5

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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