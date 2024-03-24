Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? (2024 MEB İOKBS sınav tarihi)
Bursluluk sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 5, 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfı öğrencilerinin katılım sağlayacağı 2024 İOKBS öncesinde, sınav tarihi ve sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı sorgulanıyor. Peki, 2024 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak?
2024 bursluluk sınavı için geri sayım başladı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerinin, burs alabilmek için katılım sağlayacağı bursluluk sınavı için hazırlıklar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında bursluluk sınavı için tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.