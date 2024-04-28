Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak? Gözler öğretmen atama takviminde
Öğretmen atama takvimini merak eden binlerce adayın gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığına çevrildi. Atama takvimiyle birlikte branş ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar da belli olacak. Peki, öğretmen atamaları ne zaman yapılacak, branş ve kontenjan dağılımı nasıl olacak?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti.