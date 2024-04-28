EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 EKPSS sonuç tarihi...

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi - 1

Ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğu EKPSS, 28 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.

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EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi - 2

2024 EKPSS sonuç tarihi ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı) tarafından duyuruldu. Takvime göre, sonuçlar mayıs ayında ilan edilecek.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi - 3

EKPSS SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.

EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi - 4

EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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