EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi

Ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğu EKPSS, 28 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.