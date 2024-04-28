EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 EKPSS sonucu için tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 EKPSS sonuç tarihi...
Ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ve lisans programlarından mezun olan veya geçerlilik süresi içerisinde mezun olabilecek adayların başvurduğu EKPSS, 28 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.