Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi)
lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde sonuç duyurusu var. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, İOKBS sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, İOKBS 2024 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç tarihine yönelik araştırmaları hızlandı.