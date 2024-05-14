Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi)

lköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde sonuç duyurusu var. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, İOKBS sonuçları bu hafta içerisinde ilan edilecek. Peki, İOKBS 2024 sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi) - 1

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınav üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç tarihine yönelik araştırmaları hızlandı.

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Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi) - 2

İOKBS 2024 SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, sınav sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi) - 3

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi) - 4

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Bursluluk sınavı sonuçları 2024: Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (MEB İOKBS sonuç tarihi) - 5

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

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