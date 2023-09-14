Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı, bu yıl 3 Eylül tarihinde yapıldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı 2023 İOKBS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?