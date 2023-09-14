Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de

Bursluluk sınavı sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. 3 Eylül tarihinde 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflar için yapılan bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, 2023 bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen bursluluk sınavı, bu yıl 3 Eylül tarihinde yapıldı. İlköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin katılım sağladığı 2023 İOKBS sınavının ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de - 2

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 İOKBS'nin sonuç tarihini resmi internet adresinden paylaştı.

Buna göre; Bursluluk sınavı sonuçları 22 Eylül 2023'te "www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de - 3

İOKBS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir bilgi yok.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 İOKBS sonuçları için gözler MEB'de - 4

DEPREM NEDENİYLE BURS ALACAK ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, son düzenlemeyle depremden etkilenen 11 il için ayrılan 30 bin kontenjan dışındaki 70 bin öğrenci, kalan 70 ile dağıtılacağı için bu eğitim öğretim yılında burslardan faydalanacak öğrenci sayısı da artmış olacak.

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