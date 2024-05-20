DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları bugün sona eriyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 DGS sınavı öncesinde, başvurularını henüz tamamlamayan adaylar bugün başvurularını tamamlayabilecek. Başvurularını yapamayacak olan adaylar ise DGS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 DGS geç başvuruları ne zaman?

DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi) - 1

2024 DGS başvurularının bugün sona erecek olmasının ardından gündeme geç başvuru tarihleri geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS takvimi sonrasında geç başvuru tarihleri belli olmuştu. Peki, 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?

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DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi) - 2

2024 DGS BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

2024 DGS başvuruları, 10 Mayıs 2024 tarihinde başladı. Başvurular 20 Mayıs saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi) - 3

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu.

Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi) - 4

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 30 Haziran'da yapılacak, sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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