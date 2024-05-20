DGS başvuruları bugün sona eriyor: 2024 DGS geç başvuruları ne zaman? (ÖSYM DGS sınav tarihi)
Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) başvuruları bugün sona eriyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 DGS sınavı öncesinde, başvurularını henüz tamamlamayan adaylar bugün başvurularını tamamlayabilecek. Başvurularını yapamayacak olan adaylar ise DGS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2024 DGS geç başvuruları ne zaman?
2024 DGS başvurularının bugün sona erecek olmasının ardından gündeme geç başvuru tarihleri geldi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 DGS takvimi sonrasında geç başvuru tarihleri belli olmuştu. Peki, 2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlayacak?