DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih işlemlerinde olacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?

DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar da ek tercihleri bekliyor. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum...

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DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 2

DGS ÜNİVERSİTE KAYIT TAKVİMİ


Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.

DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? - 3

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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