DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklanmıştı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek tercih işlemlerinde olacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar da ek tercihleri bekliyor. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum...