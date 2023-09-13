DGS ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 2023 DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar da ek tercihleri bekliyor. İşte, 2023 DGS ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum...