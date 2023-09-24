DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

2023 DGS üniversite kayıtlarının bitmesi ile DGS ek tercihleri için bekleyiş başladı. Yapılan genel yerleştirmede umduğunu bulamayan binlerce aday, ÖSYM'nin boş kontenjanlar için yeniden tercih sürecini başlatmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih tercihler ne zaman

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 1

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler yapılacak. DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak. İşte, 2023 DGS ek tercih sürecinde son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 2

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.

Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? - 3

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

2023-DGS ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER