DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2023 DGS üniversite kayıtlarının bitmesi ile DGS ek tercihleri için bekleyiş başladı. Yapılan genel yerleştirmede umduğunu bulamayan binlerce aday, ÖSYM'nin boş kontenjanlar için yeniden tercih sürecini başlatmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih tercihler ne zaman
2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme işlemlerinin tamamlanması ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. Merkezi yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlara ek yerleştirmeler yapılacak. DGS ek tercih kılavuzuyla tarihler paylaşılacak. İşte, 2023 DGS ek tercih sürecinde son gelişmeler...