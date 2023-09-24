DGS ek tercihler ne zaman başlıyor? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılacak DGS ek tercih süreci adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, 20 Eylül 2023 tarihinde sona erdi.



Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar ilan edilecek, ek yerleştirme başvuruları alınacak.



Yakın zaman içinde ÖSYM'nin kılavuzu yayımlaması ve ek tercih sürecini başlatması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.