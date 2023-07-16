DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, bugün 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınava ait başlama ve bitiş saatleri adayların ve sınav için okullarda bekleyen aday ailelerinin gündeminde. Peki, DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika?

DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün yapılıyor. Sınavın süresi gibi detaylar da bu saatlerde gündem oldu. İşte, 2023 DGS oturumuna dair bilgiler...

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DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika? - 2

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika? - 3

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Söz konusu sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023'de açıklanacak.


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