DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün yapılıyor. Sınavın süresi gibi detaylar da bu saatlerde gündem oldu. İşte, 2023 DGS oturumuna dair bilgiler...