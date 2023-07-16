DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, bugün 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak. Sınava ait başlama ve bitiş saatleri adayların ve sınav için okullarda bekleyen aday ailelerinin gündeminde. Peki, DGS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek? DGS sınavı kaç dakika?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bugün yapılıyor. Sınavın süresi gibi detaylar da bu saatlerde gündem oldu. İşte, 2023 DGS oturumuna dair bilgiler...