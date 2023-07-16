DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez organize edilen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 aday katılım sağladı. Şimdi tüm gözler sonuç tarihinde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılım gösterdi. Sınava giren adayların şimdi ise sonuç tarihi araştırmaları başladı. İşte, 2023 DGS sonuç tarihi...