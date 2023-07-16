DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS sonuç tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda bir kez organize edilen, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'na (2023-DGS) 464 bin 281 aday katılım sağladı. Şimdi tüm gözler sonuç tarihinde. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS sonuç tarihi - 1

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyen öğrenciler için 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulanacak DGS'ye toplam 464 bin 281 aday katılım gösterdi. Sınava giren adayların şimdi ise sonuç tarihi araştırmaları başladı. İşte, 2023 DGS sonuç tarihi...

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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS sonuç tarihi - 2

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


2023-DGS sonuçları 11 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 DGS sonuç tarihi - 3

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde ediliyor.

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